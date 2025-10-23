Coldiretti Liguria: "Von der Leyen taglia oltre 20% PAC 2028-2034, così non si parla ai giovani"

“La nuova strategia della Commissione europea per il ricambio generazionale in agricoltura manca di risposte concrete. Non si può parlare ai giovani di futuro quando, contemporaneamente, si decide di tagliare oltre il 20% della Pac 2028-2034: è una contraddizione inaccettabile”. A denunciarlo è Coldiretti, che sottolinea come la comunicazione della Commissione rischi di rimanere un esercizio di stile, privo di reali strumenti per sostenere chi vuole costruire il proprio futuro in agricoltura.

La mancanza di fondi certi da destinare al pacchetto per il ricambio generazionale nei futuri Piani Strategici nazionali e regionali, unita alla scelta della Commissione di anticipare queste proposte rispetto al nuovo Quadro Finanziario Pluriennale, rischia infatti di frenare proprio quella crescita che l’Europa dichiara di voler promuovere.

“Senza risorse vincolate e adeguate, le ambizioni restano solo sulla carta”, commenta Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria. “Non si può parlare di ricambio generazionale se i giovani continuano a scontrarsi con barriere come accesso alla terra, al credito e alla formazione. Il futuro dell’agricoltura europea si gioca sulla capacità di accompagnare i giovani a investire e innovare, ma servono volontà politica e strumenti concreti”.

In Liguria, tanti ragazzi hanno scelto di investire in agricoltura con sacrificio e passione, ma senza un sostegno vero e strutturale rischiamo di spegnere questo entusiasmo. Servono politiche stabili e risorse certe, non slogan.

“L’Europa deve dimostrare coerenza”, aggiunge Bruno Rivarossa, delegato confederale di Coldiretti. “Non si costruisce un nuovo modello agricolo tagliando i fondi a chi rappresenta il futuro del settore. È il momento di dare risposte reali, di semplificare l’accesso agli strumenti di credito e di garantire ai giovani una prospettiva economica concreta, non solo promesse”.

Coldiretti Liguria ribadisce quindi la necessità di una PAC che valorizzi i giovani, l’innovazione e la competitività del sistema agricolo, restituendo fiducia e futuro a un comparto strategico per l’economia, l’ambiente e le comunità rurali.