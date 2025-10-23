Allerta gialla per temporali, MeteoValbormida: "Poche piogge, ma protagonista il vento. Sabato attese le prime gelate"

Oggi allerta gialla per temporali in Val Bormida. Per conoscere l’evoluzione del meteo, lo abbiamo chiesto a MeteoValbormida, la community locale seguita da quasi ventimila persone e ormai punto di riferimento per le previsioni e le informazioni sul tempo in valle.

“Sarà un giovedì molto ventoso, soprattutto lungo la costa. Il libeccio farà alzare le onde anche oltre i tre metri. La giornata sarà variabile: al mattino la ventilazione aumenterà ovunque, con libeccio verso la costa e favonio in Piemonte, a tratti anche forte. È atteso un passaggio perturbato tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio”, spiega alla nostra redazione.

“Sulle Langhe si potranno verificare rari rovesci, mentre in valle prevediamo poco o nulla. Sulla costa qualche pioggia a tratti potrebbe arrivare, ma il grosso del maltempo interesserà soprattutto tra Genova e La Spezia e l’entroterra, con rovesci più intensi. Tuttavia, il vero protagonista sarà il vento: dopo le 15 il favonio si rinforzerà, riuscendo a spazzare via tutte le nubi entro le 17-18, lasciandoci un cielo azzurro e terso… anzi, tersissimo. Attenzione: possibile anche un tramonto spettacolare e romantico”.

“A seguire – conclude la community – avremo un calo termico, con le prime gelate attese per sabato mattina”.