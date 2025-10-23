Il Bologna si sblocca in Europa League, vittoria per 2-1 a Bucarest

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) - Il Bologna firma la prima vittoria europea della sua stagione, superando in trasferta l'Fcsb per 2-1. Sono Odgaard e Dallinga e lasciare il segno sul risultato, già nei primi minuti di gioco.Gli ospiti partono subito forte e al 9' passano in vantaggio. Freuler ruba palla a Sut sulla trequarti, imbuca in area per Dallinga, il quale serve un assist dalla sinistra che taglia fuori la difesa, trovando Odgaard che, con il destro, insacca a porta quasi vuota. Tre minuti dopo, arriva l'immediato raddoppio. Lykogiannis ci prova con un sinistro da fuori che, deviato da Lixandru, costringe Tarnovanu a respingere in tuffo, ma Dallinga è il più lesto di tutti a ribadire in rete per il 2-0. Al 25', Orsolini si mette in proprio e dalla destra si accentra sul sinistro, con Tarnovanu che salva i suoi in tuffo. A centro area, liberissimo, Dallinga si arrabbia per il mancato passaggio del compagno. I padroni di casa si fanno vedere per la prima volta al 37'. Da un corner dalla destra nasce un doppio colpo di testa ravvicinato, prima di Ngezana e poi di Sut, sul quale interviene per due volte Skorupski salvando i suoi. Il portiere polacco è decisivo pure al 41', sbarrando la strada con i piedi al destro ravvicinato di Thiam. Passati i brividi finali, gli emiliani chiudono la prima frazione in vantaggio per 2-0. Al 9' della ripresa, un'incertezza difensiva costa caro a Freuler e compagni. Miculescu crossa dalla destra, la palla schizza nella zona di Birligea dopo un rimpallo e il neo entrato non perdona Skorupski con il destro, sfruttando anche una marcatura troppo allentata di Lucumì e accorciando così le distanze. I rossoblù tornano pericolosi al 23', quando Odgaard scaglia dalla distanza un destro potente ma centrale, con Tarnovanu che respinge. Al 27' è Dallinga ad avere una grande occasione, quando se ne va di forza a un difensore, entra in area e calcia di potenza con il destro ma centra di fatto Tarnovanu da ottima posizione. Il portiere rumeno è decisivo al 35', quando nega la gioia del gol a Odgaard, bravo a trovare l'angolino con il mancino. Al 38', Orsolini prende il palo con il destro da due passi. Nonostante le occasioni sciupate, il Bologna conserva il vantaggio fino al fischio finale e porta così a casa tre punti preziosi che permettono alla squadra di salire a quota 4 punti dopo tre giornate. Un bel successo da dedicare a Vincenzo Italiano, ricoverato in ospedale per una polmonite e oggi sostituito dal suo vice Niccolini. In Europa League i felsinei torneranno in campo il 6 novembre al Dall'Ara contro i norvegesi del Brann.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).