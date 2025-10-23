 / 

La Russa “Nessuna minaccia a democrazia, si respira aria di libertà”

ROMA (ITALPRESS) - E' in pericolo la democrazia? "Secondo chiunque no, al contrario, mi sembra che gli spazi di libertà si stiano allargando. Mi sembra che anche nel mondo della tv e della cultura a spazi che erano ristretti ne siano stati aggiunti. Credo che oggi in Italia si respiri un'aria di libertà molto superiore di altri momenti". Così, a Dritto e rovescio su Retequattro, il presidente del Senato, Ignazio La Russa.- foto Ipa agency -(ITALPRESS).

