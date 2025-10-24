 / Cronaca

Savona, automobilista colto da malore si schianta contro un pilone: soccorso

L’incidente si è verificato in via Gramsci. Il conducente è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

Pagina Facebook "Savona E'"

Momenti di paura questa mattina in via Gramsci, a Savona, dove un uomo alla guida di un’automobile ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente contro un pilone. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe accusato un malore mentre si trovava al volante.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a estrarre l’uomo rimasto incastrato tra le lamiere. Presenti anche i sanitari della Croce Bianca di Savona e l’automedica del 118.

Una volta liberato, il conducente è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

