Giornata nazionale delle Pubbliche Assistenze, la Croce Bianca di Carcare in prima linea: esposta la bandiera Anpas dal terrazzo del Comune

La Croce Bianca di Carcare, aderente all’ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, celebra oggi, venerdì 24 ottobre, la Giornata nazionale delle Pubbliche Assistenze, dedicata al riconoscimento e alla valorizzazione del volontariato organizzato.

Per l’occasione, la Croce Bianca di Carcare e Anpas hanno inviato una lettera al sindaco Mirri per sottolineare l’importanza dell’impegno quotidiano dei volontari e delle associazioni che operano sul territorio.

L’ANPAS rappresenta oggi una delle più grandi reti di volontariato in Italia, con 916 associazioni di Pubblica Assistenza presenti su tutto il territorio nazionale. L’organizzazione conta oltre 100.000 volontari, 5.000 dipendenti e 500.000 soci, impegnati in attività di soccorso sanitario, protezione civile e servizi sociosanitari. Insieme alle altre reti nazionali del soccorso, Anpas garantisce circa il 90% dei servizi di emergenza e trasporto sanitario nel Paese ed è riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile come associazione nazionale di riferimento nelle principali emergenze.

Per celebrare la giornata, dal terrazzo del Comune, in piazza Caravadossi, è stata esposta la bandiera Anpas, simbolo di riconoscenza e partecipazione verso chi ogni giorno dedica tempo e impegno al servizio della comunità.