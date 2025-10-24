 / 

| 24 ottobre 2025, 19:10

Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): "Non dimentichiamo passato ma guardiamo a futuro"

Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): "Non dimentichiamo passato ma guardiamo a futuro"

(Adnkronos) - "Non bisogna mai dimenticarsi del passato, da dove si arriva. Serve per guardare al futuro e per restare con i piedi per terra, perchè quando si sale tanto in alto e poi si cade ci si fa ancora più male. Questo non vuol tornare a fare solo quello che facevamo in passato, e cioè gli adempimenti, ma piuttosto guardare alle nuove sfide". Così Rosario De Luca, presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, intervenendo alla convention nazionale dei consulenti del lavoro a Napoli, che celebra i 60 anni del consiglio nazionale dei professionisti.  

 

