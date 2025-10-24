Sinner accede alle semifinali dell’Atp 500 di Vienna

VIENNA (ITALPRESS) (SEGUE) - Jannik Sinner approda alle semifinali dell'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, si è imposto nei quarti sul kazako Alexander Bublik, numero 16 del ranking mondiale e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-4 6-4, maturato in un'ora e 17 minuti di gioco. "Con lui è sempre dura, è molto difficoltoso giocarci contro, ho cercato di tirare dall'altra parte del campo il maggior numero di palle possibili. Sono contento di essere approdato alle semifinali e di essere rimasto solido per tutta la partita - ha detto a caldo il campione di San Candido - Mi sono allenato molto sul servizio, abbiamo cercato di cambiare qualcosa al momento del caricamento, anche nei colpi mi sono sentito a mio agio e comunque so di avere avuto una grande percentuale. Sono contento della prova di oggi, ho provato a spingere sempre contro un avversario che gioca sempre belle partite". Per un posto in finale Sinner se la vedrà con l'australiano Alex De Minaur, numero 7 della classifica Atp e tre del seeding, che in precedenza aveva eliminato per 6-1 7-6(4) l'altro azzurro Matteo Berrettini. In serata in campo anche Lorenzo Musetti, n.8 del mondo e 4 del torneo, che nei quarti sfiderà il francese Corentin Moutet (n.36 Atp): il vincente affronterà in semifinale il tedesco Alexander Zverev, n.3 Atp e 2 del tabellone, che ha beneficiato del ritiro dell'olandese Tallon Griekspoor (n.28 Atp).- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).