Bagnaia ruggisce in Malesia, Pecco ottiene la pole e vince la Sprint

- Aggiorna e sostituisce il precedente delle 9.39 dopopenalizzazione Aldeguer -ROMA (ITALPRESS) - Francesco Bagnaia (Ducati) domina la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota italiano ritrova la vittoria che mancava dal Giappone, cancellando i weekend negativi in Indonesia e Australia con una gara in solitaria, dopo essere partito dalla pole. A completare il podio sono la Ducati Gresini di Alex Marquez e Pedro Acosta (Ktm). Quarta posizione per Franco Morbidelli (Ducati VR46); mentre Marco Bezzecchi (Aprilia), partito 14°, risale fino al sesto posto e viene raggiunto al terzo posto nella classifica piloti proprio da Bagnaia (avanti però per numero di vittorie). Retrocesso in settima posizione per via della pressione della gomma anteriore, risultata alla fine non regolare, Fermin Aldeguer, che aveva chiuso la prova al terzo posto. Tra i migliori dieci anche Enea Bastianini (Ktm), 9°, e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), 10°. Lontani Lorenzo Savadori (Aprilia), 18°, e Michele Pirro (Ducati), 20°. E' caduto, infine, Luca Marini (Honda).- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).