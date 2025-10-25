MotoGp Malesia, pole di Bagnaia davanti ad Alex Marquez

(Adnkronos) - E' tornato Pecco Bagnaia in Malesia. Il pilota della Ducati si prende la pole position nella MotoGp dopo essere passato dal Q1, grazie al tempo di 1.57.001, precedendo di 16 millesimi Alex Marquez e di 0.158 Franco Morbidelli per una prima fila tutta Ducati, vista l'assenza fino a fine stagione del campione del mondo Marc Marquez. Quartararo, Acosta che è caduto a fine turno, e Aldeguer si sono presi la seconda fila, con Mir, Di Giannantonio e Zarco la terza, mentre Marco Bezzecchi con la sua Aprilia non è riuscito a superare il Q1 e partirà quattordicesimo.