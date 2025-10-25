 / 

| 25 ottobre 2025, 22:09

Terremoto in provincia di Avellino, l'intensa scossa in Irpinia

(Adnkronos) - Forte scossa di terremoto oggi sabato 25 ottobre in provincia di Avellino. Secondo la stima provvisoria dell'Ingv il sisma, registrato alle 21.49, avrebbe raggiunto 4 di magnitudo. 

La nuova scossa, avvertita in tutte le province della Campania, che si è verificata in Irpinia si è verificata a 1 km da Montefredane, a una profondità di 14.1 km. 

Ieri una scossa di magnitudo 3.6 si era verificata nella zona di Grottolella. "La zona interessata dal terremoto di oggi (ieri, ndr) non è quella degli eventi sismici più importanti nelle aree interne della Campania, come i terremoti dell'Irpinia del 1980 e 1962", aveva detto all'Adnkronos il presidente dell'Ingv, Fabio Florindo. 

"Non sono pervenute al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco richieste di soccorso o segnalazioni di danni", rendono noto, con un post su X, i vigili del fuoco. 

 

 

