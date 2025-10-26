 / Cronaca

Cronaca | 26 ottobre 2025, 19:13

Toirano, incidente tra moto lungo la Sp1: un motociclista trasportato d'urgenza al Santa Corona con l'elisoccorso

Sarebbero gravi le sue condizioni. Un'altra persona rimasta coinvolta in maniera meno seria

Incidente motociclistico nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, sulla Sp1 tra Borghetto Santo Spirito e Bardineto, all’altezza di Toirano, nei pressi dell’ex discoteca Domina.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con l’automedica del 118, le ambulanze di Croce Bianca Borghetto Santo Spirito e Croce Verde Bardineto, oltre all’elisoccorso Grifo che ha provveduto a trasportare una delle due vittime in codice rosso al Santa Corona, sembrerebbe con un grave trauma ad una gamba.

Una seconda persona è stata ricoverata in codice giallo sempre presso il nosocomio pietrese, mentre le Forze dell’Ordine si sono occupate di effettuare i rilievi e gestire la viabilità che ha subito rallentamenti nel tratto per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi stessi.

