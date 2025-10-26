 / 

| 26 ottobre 2025, 15:05

Marco Odermatt vince il primo gigante di Coppa del Mondo a Soelden

SOELDEN (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Marco Odermatt vince il gigante di Soelden, primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025/2026. 1'56"03 il tempo combinato dello svizzero, che precede l'austriaco Marco Schwarz (+0"27) e il norvegese Atle Lie McGrath (+0"27). Ai piedi del podio l'altro austriaco Stefan Brennsteiner (+0"39). Grande rimonta di Alex Vinatzer, che termina ottavo con 12 posizioni recuperate. A punti anche Luca De Aliprandini (22°) e Giovanni Borsotti (24°).

 

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

