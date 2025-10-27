 / Attualità

Attualità | 27 ottobre 2025, 16:53

Comuni montani a rischio dimezzamento in Liguria. Il PD: "Sarebbero esclusi da fondi e agevolazioni per loro fondamentali"

Secondo le stime Anci, in base alla rimodulazione allo studio del Governo dei criteri di definizione, questi potrebbero passare da 167 a un numero che può variare tra i 66 e i 75

“Sono quasi cento i comuni liguri - in particolare dell’entroterra savonese, della Valle Stura, della Val Fontanabuona, della media e bassa Valle Scrivia e parte della Val di Vara, dell’alta val Merula, dell’alta e media valle Lerrone, oltre a parte dell’alta valle Impero - che perderebbero la definizione di comuni montani a seguito delle valutazioni fatte dalla commissione di esperti istituita ad hoc dal governo per definire i decreti attuativi della legge del settembre scorso sul riconoscimento e la promozione della zona montana”.

Arriva dal segretario del Partito Democratico ligure, Davide Natale, insieme ai responsabili della segreteria regionale Katia Piccardo e Gianluca Nasuti l'allarme sul tema, citando una stima fatta da Anci Liguria secondo cui la rimodulazione porterebbe alla riduzione dei Comuni  liguri considerati montani da 167 a un numero che può variare tra i 66 e i 75. 

“Una situazione che - sottolineano gli esponenti dem - escluderebbe più della metà dei comuni montani dalla classificazione, con la conseguenza di non poter accedere alla ripartizione dei fondi per la montagna e ad altre agevolazioni” assestando  “un colpo pesantissimo per la nostra Regione e soprattutto per quei piccoli comuni dell’entroterra che già in difficoltà rischiano di ritrovarsi con un taglio di risorse che ridurrebbe ancora di più la loro capacità di fronteggiare necessità e bisogni, ampliando le diseguaglianze”

“Siamo di fronte a un'impostazione profondamente sbagliata che come Partito Democratico ligure chiediamo venga cambiata al più presto - affermano ancora Natale, Piccardo e Nasuti -, ascoltando i bisogni dei sindaci e riconoscendo quelle che sono le peculiarità di un territorio come quello ligure, stretto tra mare e terra, che ha bisogno di essere valorizzato e protetto. La Regione Liguria intervenga presso il governo per evitare che quanto anticipato non venga confermato”.


 

