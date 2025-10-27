Alassio, l’ultimo saluto a Maria Boschetto: chiesa gremita per la 65enne storica collaboratrice scolastica

Una chiesa di San Giovanni Battista (alla Fenarina) ad Alassio gremita si è stretta, questo pomeriggio, attorno alla famiglia di Maria Boschetto, la 65enne improvvisamente scomparsa nei giorni scorsi. Amici, colleghi, studenti ed ex tali oltre ai conoscenti, hanno voluto essere presenti per rendere omaggio a una donna stimata e amata dalla comunità.

Un affetto autentico per lei maturato negli anni tra le aule della scuola “Ollandini”, dove lavorava come collaboratrice scolastica con dedizione e gentilezza.

Accanto al marito Giancarlo, ai figli Alessandro e Francesca e ai tanti parenti e amici, la comunità alassina ha voluto testimoniare la propria vicinanza a una famiglia segnata da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa.

Tanta commozione e affetto ma anche un gesto di solidarietà, come da volontà della famiglia, che non ha chiesto fiori ma offerte all’Istituto Gaslini.

Al termine del rito, un silenzio carico di emozione ha accompagnato l’uscita del feretro dalla chiesa. In molti si sono fermati sul sagrato per un ultimo saluto.