Halloween all’Osteria del Castello di Cengio Alta con i Music Time: una serata da… brividi!

I Music Time di Angela e Alessio tornano in Val Bormida per un’occasione davvero speciale: una notte di Halloween all’insegna della musica, del divertimento e della buona cucina, nella splendida cornice dell’Osteria del Castello di Cengio Alta.

Venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 20.00, il suggestivo locale di Piazza della Libertà 19, Cengio (SV) ospiterà una serata che promette emozioni e atmosfera.

L’ambientazione unica dell’Osteria, perfetta per la magia di Halloween, si unirà all’eccellente cucina dello chef Paolo Ferrua, pronto a sorprendere gli ospiti con i suoi piatti ricchi di gusto e creatività.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la buona tavola e la musica dal vivo: un mix di energia, allegria e sapori autentici, accompagnato dalle note dei Music Time, pronti a far rivivere grandi successi italiani e internazionali.

Osteria del Castello – Piazza della Libertà 19, Cengio (SV)

Venerdì 31 ottobre – ore 20.00

Serata di Halloween con i Music Time (Angela e Alessio)

Prenotazioni: 351-3623594

Una notte speciale… tra musica, magia e gusto.