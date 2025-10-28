Biker cade sul Monte Carmo: mobilitato l’elisoccorso

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, quando un biker è rimasto vittima di una caduta sul Monte Carmo, in una zona particolarmente impervia.

L’allarme è stato lanciato attorno alle 12.50, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti Pietra Soccorso, i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino, che hanno raggiunto l’uomo non senza difficoltà a causa della conformazione del terreno.

Considerata la posizione difficile, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo, che ha provveduto a recuperare il ferito e a trasportarlo in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.