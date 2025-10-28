Cairo, la Castagnata Scout compie 45 anni: due giorni di festa e solidarietà in piazza della Vittoria

Sabato 1 e domenica 2 novembre, in piazza della Vittoria, torna la tradizionale Castagnata Scout, organizzata dal gruppo AGESCI Cairo Montenotte 1, che da quasi 45 anni accende l’autunno della Val Bormida con profumi, caldarroste e spirito comunitario. Come da tradizione, sarà un’occasione aperta a tutti per ritrovarsi, gustare insieme le castagne e sostenere l’impegno dei giovani scout sul territorio.

Nel corso degli anni, la Castagnata Scout è diventata molto più di una semplice festa delle castagne: è un momento di incontro intergenerazionale, un rito che unisce generazioni di cairesi – scout e non – e racconta la passione educativadel gruppo AGESCI Cairo Montenotte 1. Fin dalle prime edizioni, l’evento ha visto la partecipazione di tanti giovani, impegnati con i loro capi nel servizio e nell’accoglienza, e in piccole dimostrazioni delle attività scout: vita all’aria aperta, tecniche di campo, spirito di squadra. Anche quest’anno l’appuntamento si conferma un punto fermo dell’autunno cairese.

"Grazie al patrocinio del Comune di Cairo Montenotte, Piazza della Vittoria si trasformerà in un vivace spazio di festa: tra il profumo delle caldarroste, i ricordi e i momenti di condivisione, il pubblico potrà conoscere da vicino la proposta educativa del gruppo scout, il loro entusiasmo e il valore dell’impegno sociale e comunitario - spiegano dal gruppo AGESCI - Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa: sarà bello unire gusto e condivisione, radici e futuro, in un evento che da quasi mezzo secolo è “di casa” tra i monti e le castagne della Val Bormida. Sarà un weekend all’insegna della gioia, dell’amicizia e… delle caldarroste fumanti!".