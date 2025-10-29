Savona, ordinanza sindacale urgente per la pulizia dei rii: lavori su sette corsi d’acqua a rischio esondazione

Con l’arrivo delle piogge autunnali e le allerte meteo il Comune di Savona corre ai ripari. Il sindaco Marco Russo ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente che dispone interventi immediati di pulizia e messa in sicurezza degli alvei di sette rii cittadini, giudicati particolarmente critici per la quantità di vegetazione e detriti accumulati.

I lavori riguarderanno Rio del Bricco, Rio San Cristoforo, Rio Rian, Rio Molinero, Rio Quattro Stagioni, Rio Bricco e Rio Galletto, corsi d’acqua che attraversano aree urbane e periurbane del territorio comunale e che, in caso di ostruzione, possono causare allagamenti o esondazioni.

L’intervento sarà affidato alla SEA-S, la società che gestisce il servizio di igiene urbana e che, in base al contratto con il Comune, si occupa anche della manutenzione ordinaria dei torrenti e rii. L’azienda potrà accedere agli alvei con i mezzi necessari, “nel rispetto delle condizioni di sicurezza meteo”, come si legge nel testo dell’ordinanza.