Savona, ordinanza sindacale urgente per la pulizia dei rii: lavori su sette corsi d’acqua a rischio esondazione

Con l’arrivo delle piogge autunnali e le allerte meteo il Comune di Savona corre ai ripari. Il sindaco Marco Russo ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente che dispone interventi immediati di pulizia e messa in sicurezza degli alvei di sette rii cittadini, giudicati particolarmente critici per la quantità di vegetazione e detriti accumulati.
I lavori riguarderanno Rio del Bricco, Rio San Cristoforo, Rio Rian, Rio Molinero, Rio Quattro Stagioni, Rio Bricco e Rio Galletto, corsi d’acqua che attraversano aree urbane e periurbane del territorio comunale e che, in caso di ostruzione, possono causare allagamenti o esondazioni.
L’intervento sarà affidato alla SEA-S, la società che gestisce il servizio di igiene urbana e che, in base al contratto con il Comune, si occupa anche della manutenzione ordinaria dei torrenti e rii. L’azienda potrà accedere agli alvei con i mezzi necessari, “nel rispetto delle condizioni di sicurezza meteo”, come si legge nel testo dell’ordinanza.
Il provvedimento arriva in seguito all’ottenimento del nulla osta idraulico quinquennale rilasciato dalla Regione Liguria, che consente al Comune di eseguire manutenzioni ordinarie su numerosi corsi d’acqua del territorio, dal torrente Letimbro fino al Rio Termine. Considerata la necessità di agire subito su alcuni tratti più problematici, Palazzo Sisto ha scelto di procedere in via d’urgenza.