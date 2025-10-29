Investimento mortale di via Bonini, automobilista patteggia 11 mesi

Ha patteggiato 11 mesi l'uomo che era alla guida dell'auto che ha investito l'86enne Cesarino Mabelli la sera di Santo Stefano del 2024 in via Bonini a Savona.

L'uomo nei pressi del distributore di benzina era stato investito il 26 dicembre ed era morto all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure due settimane dopo. Immediato era stato l'intervento quella sera di un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina che aveva trasportato il ferito in codice rosso al nosocomio pietrese.

Le indagini, coordinate dal Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro che aveva aperto un fascicolo per omicidio stradale, erano state svolte dalla polizia stradale che ha visionato le immagini delle telecamere presenti in zona.

Nella giornata di ieri davanti al Gip Alessia Ceccardi poi l'uomo, difeso dall'avvocato Vincenzo Morgioni, ha optato per il patteggiamento con la sostituzione della pena in una sanzione pecuniaria.