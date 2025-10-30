Botte a un giornalista durante un comizio: condanna definitiva per quattro poliziotti

Il Consiglio dell’Ordine nazionale dei giornalisti si unisce alla soddisfazione espressa dall’Ordine dei giornalisti della Liguria, dall’Associazione Ligure Giornalisti e dal Gruppo Cronisti Liguri per la decisione della Corte di Cassazione che mercoledì 30 ottobre ha condannato quattro poliziotti del reparto Mobile per il pestaggio di Stefano Origone, cronista de La Repubblica, selvaggiamente aggredito nel maggio del 2019 durante una manifestazione in piazza Corvetto a Genova, contro un comizio di un gruppo di estrema destra.

I giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto gli agenti che manganellarono il giornalista definitivamente colpevoli dei reati di lesioni volontarie. I poliziotti sono stati condannati ad un anno di reclusione con la condizionale e dovranno risarcire il giornalista e sostenere le spese legali. La Cassazione ha anche disposto il trasferimento degli atti al Ministero dell’Interno.

Origone – assistito in questo lungo procedimento dall’avvocato Cesare Manzitti – è stato costretto a subire operazioni chirurgiche e ricoveri a causa del pestaggio subito.

“Il riconoscimento del pestaggio di Origone – spiegano Tommaso Fregatti, presidente Odg Liguria, Matteo Dell’Antico, segretario Alg e Katia Bonchi, presidente Gcl – arriva dopo una lunga e tortuosa battaglia durata più di sei anni. C’è ancora il rammarico per la decisione dei giudici che hanno tenuto le associazioni di categoria fuori da un processo in cui erano evidenti sin da subito gli abusi compiuti da quegli agenti nei confronti del collega”.