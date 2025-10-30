La Lazio non dà continuità alla vittoria sulla Juve: a Pisa finisce 0-0

(Adnkronos) - Pisa e Lazio pareggiano 0-0 nell'ultima partita della nona giornata di Serie A, disputata all'Arena Garibaldi della città toscana. In classifica i biancocelesti sono in undicesima posizione con 12 punti insieme a Udinese e Torino. I nerazzurri sono invece al 17° posto a quota 5 insieme al Verona.

La Lazio non dà continuità alla vittoria di domenica scorsa sulla Juventus non andando oltre a un pareggio per 0-0 in trasferta con il Pisa. I biancocelesti rimpiangono il palo colpito da Basic nel primo tempo ma rischiano anche il ko nella ripresa e devono ringraziare Provedel e l'imprecisione degli attaccanti avversari. I capitolini, al 5° risultato utile di fila e alla terza partita senza subire gol, restano nella parte destra della classifica in 11/a posizione con 12 punti insieme a Torino e Udinese. I nerazzurri toscani salgono invece a quota 5 e sono al 17° posto con il Verona.

La prima occasione della partita è per i padroni di casa al 7': rinvio corto di Provedel con i piedi e palla rimessa in area dai padroni di casa, Nzola fa da sponda per Tramoni che calcia di prima intenzione dal limite dell'area ma colpisce male e manda il pallone abbondantemente fuori. Al 22' inserimento di Basic che riceve il pallone si gira e calcia di sinistro la conclusione è parata da Semper senza particolari problemi. Al 25' cross di Cuadrado, arriva Touré che colpisce al volo, ne viene fuori una via di mezzo tra un tiro e un cross e l'azione sfuma. Alla mezz'ora azione personale sulla destra di Isaksen che rientra sul mancino e cerca il primo palo, Semper blocca la conclusione.

Al 33' bell'azione degli ospiti con la palla tagliata per Zaccagni, bravo a rientrare e premiare la posizione solitaria di Isaksen che apre il mancino ma Semper risponde ancora presente. Al 36' Lazio a un passo dal vantaggio con Basic. Botta improvvisa col mancino dalla distanza del centrocampista, Semper riesce a toccare quel tanto che basta per mandare la sfera sul palo. Al 39' sempre il centrocampista croato della Lazio ci prova da fuori area: il suo sinistro finisce a lato. Al 41' Denoon stende in scivolata, in ritardo, Zaccagni e riceve il primo giallo del match.