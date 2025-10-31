Meg Ryan: "I miei film? Molti li guardano quando sono malati"

(Adnkronos) -

Meg Ryan, l'attrice statunitense regina delle commedie romantiche, ha dichiarato di essere felice che il pubblico trovi conforto in questo genere cinematografico. "Molti mi dicono che guardano i miei film quando sono malati", ha raccontato ieri ospite al Tribeca Festival di Lisbona, il gemello europeo del celebre festival cinematografico newyorchese fondato da Robert De Niro, Jane Rosenthal e Craig Hatkoff.

Parlando del successo di titoli diventati cult come 'Harry ti presento Sally' e 'Insonnia d’amore', Meg Ryan ha detto: "Quando giravamo quei film, non pensavamo di essere in una sorta di età dell’oro". Tuttavia, ha aggiunto di essere felice che il genere ha resistito alla prova del tempo e continua a conquistare nuove generazioni.

Ryan ha citato sua figlia come esempio, spiegando che la ragazza apprezza le commedie romantiche per il senso di rassicurazione che trasmettono. “Penso che ami la sensazione che in quel mondo tutto vada bene, che le persone si innamorano. E lo trova confortante,” ha osservato.

Nel 2023, Ryan ha diretto la commedia romantica 'Coincidenze d’amore', di cui è stata anche interprete accanto a David Duchovny. Il film è stata la sua opera seconda da regista, dopo il suo debutto dietro la macchina da presa con 'Ithaca' nel 2015. “Avrei voluto farlo prima. Mi ha reso un’attrice migliore”, ha detto riguardo alla regia. Ha aggiunto che dirigere fa parte di un bisogno costante di reinventarsi.

“Mi sembra che sia ciò che le persone fanno. Cresci e cambi, cresci e cambi, non mi sembra affatto strano”, ha detto Ryan spiegando che al momento sta frequentando un corso di design. L'attrice ha recentemente recitato accanto a Natalie Portman, Rashida Jones e Mark Ruffalo in una nuova commedia romantica diretta da Lena Dunham, che arriverà su Netflix prossimamente.