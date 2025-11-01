 / 

Colpo al Louvre, 38enne accusata di complicità nel furto

(Adnkronos) - Una donna di 38 anni arrestata questa settimana insieme ad altre quattro persone per il furto di gioielli al Louvre è stata accusata di complicità in furto organizzato e associazione a delinquere finalizzata a commettere un crimine. Oggi è comparsa oggi davanti a un magistrato, che deciderà se detenerla. La sospettata vive nella periferia nord di Parigi, a La Courneuve. 

Nei giorni scorsi, per il furto da 88 milioni di euro erano già state arrestate due persone. I due uomini di 34 e 39 anni, aveva affermato la procuratrice di Parigi Laure Beccuau in conferenza stampa, "hanno parzialmente riconosciuto la loro partecipazione al furto". 

Le indagini proseguono, intanto però i gioielli rubati non sono ancora stati ritrovati. 

 

 

