Genoa esonera Vieira, tandem Murgita-Criscito in panchina

(Adnkronos) - Il Genoa, ultimo in classifica in Serie A, esonera l'allenatore Patrick Vieira. I liguri, con 3 punti in 9 giornate, nel prossimo turno di campionato faranno visita al Sassuolo nel posticipo in programma lunedì 3 novembre alle 18.30. La squadra sarà affidata per ora a Roberto Murgita e Domenico Criscito. 

"Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l'allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale", si legge nella nota del club. "La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito". 

 

