| 01 novembre 2025, 14:30

Grecia, sparatoria in un villaggio di Creta: 2 morti e 10 feriti

(Adnkronos) - Almeno due persone, sono rimaste uccise ed altre 10 sono state ferite in una sparatoria in un villaggio di Creta, Voriza, ad una cinquantina di chilometri dal capoluogo dell'isola greca, Iraklio. Secondo l'agenzia Ana, un gruppo di armati ha aperto il fuoco contro le case del villaggio. Una delle vittime è una donna di 50 anni. L'attacco è avvenuto poche ore dopo che un'altra casa in costruzione è stata distrutta in un'esplosione. Gli inquirenti sospettano che si tratti di attacchi tra famiglie rivali. 

 

