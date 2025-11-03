Giustenice e il savonese protagonisti sul piccolo schermo: “Canonico 3” riporta la Liguria in prima serata su TV2000

Dal 3 novembre, ogni lunedì alle 21 su TV2000, torna “Canonico”, la serie di successo prodotta dalla televisione della CEI che vede ancora una volta Michele La Ginestra nei panni di Don Michele, il sacerdote pilota diventato simbolo di fede e umanità. La terza stagione, attesissima dal pubblico, è stata girata tra Roma e la Liguria, con un ruolo di primo piano per i paesaggi del savonese.

Le riprese hanno interessato diversi comuni del Ponente ligure: Pietra Ligure, Loano, Noli, Borgio Verezzi, Finalborgo, Calizzano e soprattutto Giustenice, che con la Chiesa di San Michele e i suoi scorci pittoreschi ha offerto un’ambientazione perfetta per le nuove vicende ambientate nel borgo immaginario di Roccaspera. Una vetrina d’eccezione per il territorio, che grazie alla serie potrà essere ammirato da migliaia di spettatori in tutta Italia.

Prodotta da MapToTheStars per TV2000, la fiction è firmata da Peppe Toia, Peppe Millanta, Michele Stefanile e Alessandro Logli. Accanto a Michele La Ginestra, torna il cast delle stagioni precedenti — tra cui Fabio Ferrari, Federico Perrotta, Andrea D’Andreagiovanni ed Elisabetta Mandalari — e si aggiunge la nuova coprotagonista Debora Villa, nei panni di suor Betta, una religiosa dal carattere vivace e travolgente. Tra le novità anche Alessandro Quattro, Cristiana Capolino, Lorenzo Cinosi, Angelica Accarino e Giulia Musso.

La nuova stagione si apre con le elezioni comunali a Roccaspera e l’arrivo di nuovi personaggi che metteranno alla prova l’equilibrio della comunità. Don Michele, alle prese con un momento personale difficile, dovrà affrontare sfide inedite tra fede, amicizia e solidarietà. Sullo sfondo Giustenice e le località del savonese come autentici protagonisti sullo schermo.