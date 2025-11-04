Rischiano di essere travolti dal Bormida e di annegare nel mare di Bergeggi: i salvataggi dei carabinieri Fabrizio Bava e Marcella Prandi (FOTO)

Il salvataggio di due persone che rischiavano di essere travolte dal Bormida a Bragno e di quattro persone nel mare a Bergeggi che correvano il rischio di finire sugli scogli e di annegare.

Sono storie di altruismo, eroismo e senso del dovere quelle che hanno visti protagonisti due carabinieri: il brigadiere Fabrizio Bava in servizio all'aliquota radiomobile di Cairo Montenotte e l'Appuntato scelto Marcella Prandi in servizio nella caserma di Carcare.

Le hanno raccontate questa mattina nella caserma del Comando provinciale di via Mentana in occasione del 4 Novembre, giornata delle Forze Armate.

Bava lo scorso 26 ottobre era in servizio serale con l'Appuntato Fabio Ferrari nel pieno di una violenta alluvione che stava colpendo la Val Bormida e soprattutto Cairo.

"La situazione alle 20.30 stava precipitando c'erano già esondazioni del fiume Bormida e una frana sulla Sp9.

Ci siamo messi allora in una rotonda per bloccare il flusso delle auto e durante il servizio si è fermata una macchina con un uomo agitato che ci diceva che sua figlia e il suo ragazzo erano bloccati con la macchina a Bragno - racconta il Brigadiere - Siamo andati allora sul posto e dopo essere passati a fianco della ditta Trench nonostante fossimo in forte velocità abbiamo visto i mezzi dei vigili del fuoco. La situazione era critica con l'acqua che aveva praticamdnte sommerso tutta la sede stradale".

L'auto era infatti appoggiata sul guardrail e per metà sommersa dall'acqua.

I carabinieri allora sono tornati indietro e hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che però a loro volta erano rimasti in panne con il loro mezzo.

Due pompieri comunque hanno fornito il loro supporto alle operazioni di recupero.

"Uno dei due si è imbragato con uma fune ed è andato verso l'auto buttando la cima per terra. Allora mi sono legato e gli sono andato dietro - ha continuato Bava - Abbiamo rotto il lunotto posteriore, aperto il bagagliaio e fatto uscire i due ragazzi che erano completamente in panico. Io ho soccorso la ragazza, l'ho cinta in vita e lo stesso ha fatto il vigile del fuoco. Senza l'aiuto del guard rail non saremo riusciti a stare in piedi e siamo riusci a riportarli sulla sede stradale non sommersa dall'acqua".

Un altro tipo di scenario si era verificato a Bergeggi. Il 21 luglio scorso una violenta mareggiata con due metri d'onda aveva sferzato il litorale.

E solo l'intervento del bagnino Edoardo Pantaleoni e della carabiniere fuori servizio Prandi, che ha prestato servizio nel gruppo sportivo per 10 anni nel nuoto salvamento vincendo 4 titoli mondiali, hanno evitato il peggio.

I quattro bagnanti si erano buttati in mare nonostante la presenza della bandiera rossa e stavano finendo contro gli scogli a causa della forte corrente.

"Ero in spiaggia con la famiglia e una persona mi ha detto che stava succedendo qualcosa e che il bagnino si era buttato in acqua - racconta l'Appuntato Scelto che era in spiaggia con la famiglia - Sono partita di corsa perché c'erano bagnanti in difficoltà ed erano vicini alla scogliera. Bisognava allontanarli da li ed insieme ad altre persone li abbiamo accompagnati a riva. Il problema è che molti hanno cercato di dare una mano mettendosi a loro volta a rischio".

Sono previsti encomi per i due coraggiosi carabinieri.

"In momenti di difficolta non hanno esitato a mettere a rischio la loro vita per salvare altre persone" il commento del Tenente Colonnello Paolo Belgi.