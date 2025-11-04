 / 

Belve, Iva Zanicchi: "Ho sgridato il Papa perché disse che 'Zingara' era di Mina"

Iva Zanicchi, ospite a 'Belve', ha detto che la sua "voce ha delle sonorità che non si possono imitare" e che "penso e mi auguro di aver lasciato di più il segno come cantante più che come conduttrice di 'Ok, il prezzo è giusto'". Poi cita Mina, spiegando che la voce della collega "è bellissima ma è più facile da imitare". 

La cantante ha ammesso di aver persino sgridato Papa Francesco durante un'udienza per l'errore di aver attribuito a Mina il brano 'Zingara', grande successo di Iva Zanicchi. "Non sono mia stata invidiosa di Mina, potevo provare un po' di rabbia". "Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anni fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito", ha aggiunto. 

Quando Francesca Fagnani le chiede se è felice che nel 2026 tornerà il suo programma cult, Iva Zanicchi dice: "'Ok, il prezzo è giusto' senza di me sarà un flop". "Saranno contenti i dirigenti", chiosa con un sorriso Fagnani.  

 

