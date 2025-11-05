‘Sciagurato un popolo di ciechi governato da pazzi”: la dura lettera di Sergio Restagno contro l’inceneritore in Val Bormida

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata di Sergio Restagno di Dego.

“Gli esperti dicono che un inceneritore trasforma rifiuti in gran parte riciclabili in fumi, ceneri e scorie, e non elimina le discariche perché produce una tonnellata di ceneri residue ogni tre tonnellate di rifiuti bruciati. Le microparticelle che si liberano non riescono a essere intercettate neppure dai filtri più efficienti e si accumulano prima in atmosfera, poi nei terreni, entrando nel ciclo biologico attraverso piante e animali che di queste piante si nutrono.

Studi scientifici dimostrano come, nella zona di Brescia — sede di un inceneritore che brucia all’anno più di 500.000 tonnellate di rifiuti — le tracce di PCB siano maggiori rispetto al resto d’Europa. In Belgio, le mucche che vivono vicine a un inceneritore producono latte che contiene una quantità di diossine cinque volte superiore rispetto alle mucche che vivono in assenza di inceneritore.

Inoltre, la soluzione di risolvere il problema dei rifiuti con l’inceneritore è solo illusoria, perché non elimina i rifiuti ma produce scorie. Non produce energia, in quanto si ricava meno energia di quella distrutta con la combustione, e produce inquinamento. Studi epidemiologici hanno riscontrato un aumento del rischio di mortalità e di ricovero ospedaliero, con incremento delle malattie cardiache e respiratorie, associato alle emissioni di un inceneritore.

‘Sciagurato un popolo di ciechi governato da pazzi’, recitava una famosa tragedia.

Il livello, però, stavolta è più simile al Teatro del Bagaglino o alla commedia dell’arte di noialtri, dove gli Arlecchini e i Pulcinella di turno, ignari di far ridere (anche se la farsa che va in scena non è affatto divertente), sputacchiano sentenze, certi delle proprie posizioni, salvo poi cambiarle radicalmente, proprio come i galletti delle chiese francesi in balia del vento.

È un vento che spinge in ogni direzione, ma la barca va, finché va, anche di bolina, anche quando la brezza sembra opporsi.

E allora Arlecchino e Pulcinella passano da un tavolo all’altro, esaminando progetti che non esistono (un progetto sarà redatto solo dopo la scelta del sito su cui costruire l’impianto), parlando di argomenti tecnici di cui sono all’oscuro, solo per compiacere chi da loro si aspetta una decisione favorevole in cambio di chissà quali promesse. Goldoni, chi meglio di lui, potrebbe senza dubbio inscenare una commedia di successo, piena di colpi di scena, di ingannevoli accordi e di un consolatorio lieto fine.

Purtroppo — e spero di sbagliarmi — è difficile pensare a un lieto fine per la farsa che si sta consumando in Val Bormida.

Gli attori principali non sono ciechi, come potrebbero sembrare, e non sono animati dal sottile piacere di turlupinare Pantalone, bensì i loro sudditi, quelli che non hanno in mano il bastone del comando. Se così non fosse, non si attarderebbero a disquisire di argomenti a loro ignoti, ascoltando solo il parere dell’oste che parla del suo vino o del suo impianto green, panacea di tutti i mali per la fatidica perifrasi magica: ‘chiusura del ciclo dei rifiuti’.

Un tempo, il pensiero del sovrano i sudditi potevano leggerlo sugli editti esposti sulla pubblica piazza. Ora le imperdibili pensate dei nuovi signorotti si possono leggere sui quotidiani e perfino sui social media, nel cui mare magnum sguazzano indisturbati, sempre però allineati e coperti rispetto ai desiderata del sovrano. E allora li senti disquisire di occasioni irrinunciabili di sviluppo e di altre simili amenità, come se l’energia prodotta da un inceneritore fosse la panacea di tutti i mali.

Parlano dei comitati del “no”, di posizioni preconcette, ma ben si guardano dal partecipare ai convegni dove tecnici qualificati, non prezzolati e indipendenti, spiegano l’enorme impatto degli inceneritori di ultima generazione a fronte degli scarsi benefici. I nostri eroici prodi, però, ben si guardano dall’enunciare quali siano i reali benefici e gli inevitabili costi sulla qualità dell’ambiente e sulla vita, in senso lato, che un tale impianto industriale comporterebbe.

Sì, perché un inceneritore è un impianto industriale che non sviluppa occupazione, produce poco e brucia molto, e inquina come un’industria chimica. E invece loro promettono sviluppo, occupazione, adeguamento di strade e ferrovie, dimenticandosi che solo il passaggio del Giro d’Italia ha permesso di rivedere qualche centinaio di metri quadrati d’asfalto, prima che su quelle strade piene di buche qualcuno ci lasciasse la pelle.

Gli stessi che si preoccupano ora di sviluppo sono quelli che, da decenni, dopo il fallimento della chimica pesante, nulla hanno fatto per impedire lo svuotamento economico e sociale della Val Bormida, favorendo solo operazioni speculative o di facciata, che nulla hanno a che vedere con un reale sviluppo sostenibile. Parla per tutti l’ignavia sulla questione Funivie, che — stante la nota situazione della rete autostradale — ha ridotto quasi al collasso la Sp 29 del Colle di Cadibona. Tanto si sa, i sudditi sono creduloni e hanno la memoria corta, e si può promettere anche un milione di posti di lavoro, di berlusconiana memoria.

Prima di vederci imporre di nuovo anche lo ius primae noctis, sarebbe auspicabile un risveglio delle coscienze, per evitare che sovrani, vassalli, valvassori e valvassini ci conducano a sprofondare in un medioevo ancora più buio”.