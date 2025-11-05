 / 

| 05 novembre 2025, 20:08

Champions League, oggi Inter-Kairat Almaty - Diretta

Champions League, oggi Inter-Kairat Almaty - Diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 5 novembre, i nerazzurri affrontano i kazaki del Kairat Almaty - in diretta tv e streaming - nella quarta giornata della fase campionato. I nerazzurri, a punteggio pieno a 9 punti, vanno a caccia di un successo pesantissimo in ottica qualificazione, mentre gli avversari arrivano a San Siro con il sogno di muovere una classifica che fin qui li vede a quota 1 dopo il pari casalingo contro il Pafos dell'ultima giornata. 

 

Nella prossima giornata di Champions League l'Inter volerà a Madrid per sfidare l'Atletico del Cholo Simeone. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium