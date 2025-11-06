Le sfide del parcheggio a Sanremo: cosa cambierà nel 2026?

Dyler , il marketplace automobilistico e piattaforma dedicata alla cultura dell’ auto d’epoca , sottolinea spesso come la crescente pressione urbana e le infrastrutture obsolete stiano ridefinendo la mobilità in molte città europee e Sanremo ne è un esempio perfetto.

Una città costruita per un’altra epoca

Il fascino di Sanremo risiede nelle sue stradine strette, nei palazzi storici e nel suo ritmo mediterraneo. Ma sono proprio queste caratteristiche a renderla difficile da gestire sul piano della sosta moderna. La città vecchia è stata progettata ben prima che le automobili dominassero la vita quotidiana: vicoli tortuosi, spazi ridotti e pendenze rendono complicata qualsiasi espansione. A ciò si aggiungono migliaia di turisti, soprattutto durante il Festival della Canzone Italiana o nei fine settimana estivi, creando un vero e proprio ingorgo urbano.

Il risultato è un problema quotidiano: automobilisti che girano a vuoto in cerca di un posto, residenti in competizione con i visitatori e commercianti che lamentano una ridotta accessibilità. Anche con un mix di parcheggi pubblici, garage privati e aree a pagamento, la domanda supera di gran lunga l’offerta nei mesi di punta.

La situazione attuale

Oggi il panorama dei parcheggi sanremesi è un mosaico di soluzioni: aree a pagamento, parcheggi gratuiti e garage privati. Le zone centrali e il lungomare sono quasi interamente regolati da tariffe orarie, pensate per favorire il ricambio dei veicoli. Gli hotel e i garage privati offrono posti riservati, spesso a costi elevati, mentre in alcune zone residenziali esistono ancora spazi gratuiti, ormai rarissimi.

Molti residenti si lamentano di una certa disparità: durante gli eventi più affollati, l’amministrazione amplia le aree di sosta per i turisti, ma i cittadini faticano a trovare parcheggi a prezzi accessibili vicino alle proprie abitazioni. Nel frattempo, il traffico peggiora perché molti conducenti continuano a girare in cerca di un posto libero. Anche per chi arriva da città vicine come Nizza o Genova, la mancanza di segnaletica chiara e strumenti digitali adeguati rende l’esperienza confusa e stressante.

Il 2026 come anno di svolta

Il Comune di Sanremo ha annunciato che il 2026 potrebbe segnare un punto di svolta nella gestione dei parcheggi, grazie a un mix di innovazioni tecnologiche, pianificazione sostenibile e nuovi investimenti. Sebbene non tutti i progetti siano ancora ufficialmente definiti, diverse iniziative sono già in fase di studio o avviamento.

1. Gestione “smart” della sosta

La città punta a una gestione più digitale: sensori di parcheggio, dati in tempo reale e pagamento tramite app. Entro il 2026 è previsto il lancio di un sistema che permetterà agli automobilisti di controllare la disponibilità e pagare la sosta direttamente dal telefono. L’obiettivo è ridurre il cosiddetto “traffico da ricerca del posto”, una delle principali cause di congestione urbana. Esperienze simili in altre città italiane hanno già portato a una riduzione fino al 30% del traffico correlato alla sosta.

2. Prezzi dinamici e utilizzo più equo

Il Comune sta valutando l’introduzione di tariffe dinamiche, che variano in base alla domanda, all’orario e alla zona. In questo modo si punta a gestire meglio gli spazi e a garantire un uso più efficiente delle aree più centrali. I residenti potrebbero beneficiare di abbonamenti a prezzo fisso, mentre per i turisti le tariffe cambierebbero in base alla stagione o agli eventi. Oltre a migliorare l’efficienza, questo sistema incoraggerebbe l’utilizzo dei parcheggi periferici e dei mezzi alternativi.

3. Espansione delle aree periferiche

Un altro obiettivo importante è lo sviluppo di parcheggi multipiano o sotterranei nelle zone esterne della città. Questi spazi saranno collegati al centro tramite navette elettriche o minibus, creando dei veri e propri “hub di mobilità”. Se completati nei tempi previsti, tali parcheggi ridurranno la pressione nel cuore della città e libereranno spazio prezioso per pedoni e ciclisti.

4. Mobilità sostenibile e restrizioni d’accesso

Sanremo mira anche a raggiungere obiettivi ambientali più ambiziosi. L’estensione delle aree pedonali, l’ampliamento della pista ciclabile “Riviera dei Fiori” e le restrizioni all’accesso dei veicoli privati nei quartieri storici fanno parte di una strategia più ampia di mobilità sostenibile. Limitando l’ingresso delle auto non necessarie, la città punta a migliorare la qualità dell’aria e a promuovere spostamenti a piedi o in bicicletta.

5. Controllo automatizzato e nuove tecnologie

Anche la vigilanza sui parcheggi sarà più efficiente grazie a sistemi automatizzati: telecamere, barriere intelligenti e lettura automatica delle targhe permetteranno di ridurre soste abusive o permanenze oltre il limite. Queste tecnologie, unite ai pagamenti digitali, garantiranno maggiore fluidità e trasparenza.

6. Segnaletica e comunicazione migliori

Uno dei problemi più lamentati dai turisti è la mancanza di segnaletica chiara e multilingue. Entro il 2026, Sanremo prevede di introdurre cartelli unificati e pannelli digitali che indicheranno in tempo reale la disponibilità dei posti. Un miglioramento semplice ma fondamentale, che renderà la città più accogliente per chi arriva da fuori.

Vantaggi e criticità

Se tutti questi cambiamenti saranno realizzati, Sanremo potrebbe diventare un modello di equilibrio tra turismo e mobilità. I benefici potenziali sono significativi:

meno congestione e inquinamento nel centro;

maggiore prevedibilità e trasparenza nelle tariffe;

migliore accessibilità per residenti e visitatori;

sostegno concreto alla mobilità sostenibile.

Tuttavia, la transizione non sarà priva di ostacoli. Le opere infrastrutturali richiedono tempo e investimenti importanti. Alcuni residenti potrebbero opporsi alle nuove regole o alle tariffe variabili. Inoltre, l’integrazione tecnologica tra parcheggi pubblici e privati richiede coordinamento e risorse.

Il fattore umano

Al di là della tecnologia, la questione del parcheggio resta prima di tutto un tema sociale. I cittadini dovranno essere rassicurati sul fatto che le nuove misure non penalizzeranno chi vive e lavora in centro. I turisti, invece, si aspettano un’esperienza semplice e intuitiva. I commercianti, dal canto loro, dipendono da un flusso costante di clienti che possano accedere facilmente alle zone commerciali.

Per questo motivo, gli esperti raccomandano un approccio graduale e partecipativo. L’esperienza di altre città dimostra che i progetti di “smart parking” funzionano meglio quando i cittadini vengono coinvolti sin dall’inizio e comprendono i vantaggi concreti delle nuove regole.

Cosa aspettarsi nel 2026

L’automobilista che arriverà a Sanremo nel 2026 potrebbe vivere un’esperienza molto diversa da quella attuale: potrà controllare in anticipo la disponibilità dei posti, prenotare un parcheggio via app e ricevere indicazioni precise fino al garage scelto. Dalle aree periferiche, navette elettriche o biciclette condivise lo porteranno direttamente al centro o alla zona del Festival. Meno caos, meno stress, più efficienza.

Uno sguardo al futuro

La bellezza e la vitalità di Sanremo continueranno ad attrarre visitatori, e questo significa che il tema della sosta non scomparirà mai del tutto. Ma con una gestione più intelligente, politiche lungimiranti e infrastrutture moderne, il 2026 potrebbe rappresentare una vera svolta. Quella che oggi è una sfida quotidiana potrebbe presto trasformarsi in un sistema più sostenibile, ordinato e accessibile a tutti.

Come ricorda spesso Dyler, il futuro della mobilità non riguarda solo le auto, ma il modo in cui le città imparano a convivere con esse. Sanremo, con la sua storia e la sua visione, ha tutte le carte in regola per diventare un esempio virtuoso di equilibrio tra tradizione e innovazione.





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.



