Savona, recupero del Sant’Agostino. Il Comune deve presentare il Programma di valorizzazione entro dicembre

Il Comune di Savona accelera i tempi per la valorizzazione del Sant’Agostino, che deve essere presentata entro la prima metà di dicembre. L’Amministrazione ha infatti affidato all’ingegnere Stefano Podestà, dello studio genovese Yellow Room Engineering, l’incarico per la diagnosi strutturale e la valutazione della sicurezza sismica del bene storico, nell’ambito del programma di federalismo demaniale culturale promosso dal Ministero della Cultura e dall’Agenzia del Demanio, che consente agli enti locali di acquisire immobili statali di valore storico per destinarli a funzioni culturali, sociali e identitarie.

L’Amministrazione savonese aveva presentato la richiesta di trasferimento al Ministero della Cultura e all’Agenzia del Demanio lo scorso 28 luglio 2025, ottenendo il via libera di ammissibilità il 12 agosto 2025. Da quel momento, il Comune ha 120 giorni — quattro mesi — per redigere e trasmettere il proprio Programma di Valorizzazione.

Il lavoro affidato all’ingegnere Podestà (per un importo complessivo di 44 mila euro, comprensivi di IVA) prevede due fasi principali; il servizi ingegneristici, per i vari impianti sono invece stati affidati a Alberto pera (per 24.297 euro).

La prima riguarda l’analisi storica e diagnostica dell’edificio, con indagini strutturali e chimico-fisiche, videoendoscopie e censimento dei fenomeni di degrado.

La seconda fase sarà dedicata alla valutazione della sicurezza sismica e alla progettazione preliminare degli interventi di consolidamento e restauro conservativo, secondo le linee guida nazionali per la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale.

L’intervento su Sant’Agostino si inserisce nelle politiche di rigenerazione urbana e di valorizzazione degli spazi identitari del centro storico.