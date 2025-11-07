A Bastia la “Via Crucis” dell'artista savonese Renato Boi incontra l’arte ottocentesca di Luigi Brunetti

Avrà luogo al Museo Palais des Gouverneurs di Bastia, in Corsica, dall'8 novembre al 15 dicembre, la mostra pittorica dell'artista savonese Renato Boi dal titolo “Via Crucis – trà a terra é a luce. La Spiritualité de la matière”, promossa dal Comune di Bastia, dalla Direction du Patrimoine de la Ville e dalle autorità statali francesi.

Un evento che celebra la carriera e la sensibilità artistica di Boi, pittore e restauratore di beni culturali accreditato da oltre trent’anni per lo Stato italiano e da venticinque anni per i musei di Francia, impegnato nella salvaguardia del patrimonio artistico corso.

La mostra propone un suggestivo dialogo tra antico e moderno attraverso l’esposizione delle 15 stazioni della “Via Crucis” realizzate da Boi tra il 1993 e il 1994, già presentate in diverse sedi italiane, che verranno messe a confronto con le 14 stazioni ottocentesche di Luigi Brunetti, datate 1843 e recentemente restaurate proprio nel laboratorio finalese “La Sinopia” e tornate, dopo il restauro, a far parte del patrimonio artistico dell'isola.

Un incontro che invita il pubblico a immergersi nella dimensione spirituale dell’arte, mettendo in relazione tecniche, materiali e linguaggi di epoche diverse ma accomunati dallo stesso desiderio di esplorare il rapporto tra materia e trascendenza.

Come i grandi maestri che hanno saputo coniugare arte e spiritualità, anche Renato Boi propone un percorso che unisce credenti e non credenti in una riflessione sulla luce, sulla sofferenza e sulla forza espressiva della materia pittorica. Il confronto con l’opera di Brunetti, maestro figurativo dell’Ottocento, diventa così un dialogo ideale tra due visioni: una più classica e contemplativa, l’altra contemporanea e intimamente emotiva.

Un’occasione per ribadire il valore universale dell’arte e la necessità di preservarne la memoria in una comunità come quella corsa da sempre attenta alla conservazione del proprio patrimonio artistico. Un incontro, quasi una sfida, che solo lo sguardo di uno spettatore potrà davvero interpretare e apprezzare.