Antonello Merialdo chiude il ciclo di "Millesimo Vive Arte e Storia" con un libro sulla memoria di Murialdo

Dopo la bellissima dissertazione di Maurizio Molan sulle Bormide, con il libro “Oltre il guado. Le Bormide tra Liguria e Piemonte”, che ha ripercorso le storie dei luoghi bagnati dal fiume con notizie inedite e fotografie di grande suggestione, l’Associazione Millesimo Vive Arte e Storia chiuderà il suo ciclo di incontri con un autore strettamente locale. Il 14 novembre, nel salone del Comune alle ore 18, sarà infatti presentato il nuovo libro di Antonello Merialdo, un lavoro di recupero e conservazione della memoria di un paese.

L’autore ripercorre, in questo volume, le tradizioni e le piccole vicende umane di una comunità — episodi che potrebbero sembrare analoghi a quelli di molti altri centri minori della valle — elevandoli però al ruolo di “segni” di un’identità ben definita e affidandone la memoria al lettore.

Chi sfoglierà il libro potrà scoprire leggende e storie di un borgo e, se vorrà rifletterci, riconoscere i tratti caratteristici di una comunità particolare: un insieme di borgate che, nel corso dei secoli, hanno voluto ciascuna il proprio luogo di culto, pur riconoscendosi tutti, insieme, nella splendida cornice della parrocchiale di San Lorenzo e nell’oratorio dei Disciplinanti di Sant’Agostino, autentica “casa” dei murialdesi.

Antonello Merialdo, oltre a essere un appassionato studioso della storia di Murialdo, è protagonista di una vicenda che prende corpo nel 2013, anno di nascita dell’associazione Murialdo Arte e Storia, con un obiettivo che poteva sembrare quasi utopico: restaurare la facciata di San Lorenzo e recuperare l’oratorio di Sant’Agostino.

Se la facciata della parrocchiale appariva sofferente e bisognosa di restauri, l’oratorio di Sant’Agostino sembrava ormai irrecuperabile, con il tetto lesionato da cui filtrava la pioggia e i muri saturi di umidità, anche a causa dell’abbandono.

L’impegno per questi interventi si presentava da subito in salita: le cifre necessarie erano ingenti, fuori dalla portata della comunità murialdese, e occorreva predisporre un progetto rigoroso, nel rispetto dei vincoli architettonici e artistici. Nonostante ciò, il lavoro di recupero di entrambe le strutture è andato a buon fine, grazie ai fondi erogati dalle Fondazioni San Paolo e De Mari, ma soprattutto grazie all’azione di Murialdo Arte e Storia, di cui Merialdo era presidente nella seconda fase del progetto — incarico che gli è stato riconfermato pochi giorni fa — e che si è assunta il peso dell’intera gestione del restauro.

Oggi la parrocchiale di San Lorenzo appare in tutto il suo splendore, unica nel contesto valbormidese ad aver conservato la fisionomia originaria, mentre l’oratorio di Sant’Agostino offre un quadro suggestivo di affreschi recuperati e restaurati, che si inserisce perfettamente nel percorso artistico dei cicli pittorici di San Nicolò di Bardineto, Santa Maria Extra Muros, San Martino di Saliceto e Santa Maria dell’Acquadolce, tutti luoghi d’arte di grande fascino.

Un risultato di grande valore per una comunità di circa mille persone, che ha voluto con determinazione salvare un passato importante.

L’incontro con Antonello Merialdo sarà quindi anche l’occasione per comprendere come questa comunità abbia reagito di fronte alla minaccia di perdere i propri luoghi di culto più identitari.