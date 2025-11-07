La Liguria verso un futuro sostenibile: a Savona un Forum su energie rinnovabili e cambiamenti climatici

Sabato 8 novembre, dalle ore 9:30 alle 13:00, presso la sala “Caduti di Nassiriya” del Palazzo della Provincia di Savona in via Sormano 12, si terrà il Forum “Energie Rinnovabili e Cambiamenti Climatici”, promosso da ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento e Legambiente.

L’iniziativa riunirà giornalisti, esperti del settore, amministratori e rappresentanti di enti e associazioni, che proveranno a rispondere ad alcune domande fondamentali per il futuro ambientale ed economico del territorio ligure: la Liguria è pronta ad affrontare la sfida delle energie rinnovabili e del cambiamento climatico? Le fonti rinnovabili rappresentano davvero un’opportunità per il nostro territorio? E ancora, è possibile mitigare gli effetti della crisi climatica?

A moderare il dibattito sarà il giornalista Jacopo Giliberto, esperto di energia e ambiente, che guiderà il confronto tra istituzioni, università, associazioni e professionisti, offrendo uno spazio di riflessione e dialogo sul futuro sostenibile della Liguria.

La mattinata si aprirà alle ore 9:30 con i saluti istituzionali di Giampiero Suetta (ingegnere e ricercatore), Paolo Ripamonti (Assessore all’Energia della Regione Liguria), Pierangelo Olivieri (Presidente della Provincia di Savona) e Marco Russo (Sindaco di Savona).

Alle ore 10:00 prenderà il via la prima sessione, dedicata al tema “Energie rinnovabili e opportunità per il territorio”, con gli interventi di Simone Togni (Presidente ANEV), Federico Borromeo (Direttore Legambiente Liguria), Stefano Bracco (Professore associato di Sistemi Elettrici per l’Energia – Università di Genova), Fausto Ferruzza (Responsabile Paesaggio Legambiente), Santo Grammatico (Cooperativa GEECO – CERS di Genova), Cesare Fera (Presidente Gruppo FERA) e Marco Relini (Sfera).

Dalle ore 11:15 si entrerà nel vivo del tema “Cambiamenti climatici: adattamento e mitigazione”, con gli interventi di Attilio Piattelli (Presidente Coordinamento FREE), Daniela Caracciolo (Dirigente del Settore Biodiversità e progettazione UE di ARPAL), Luca Ferraris (Presidente Fondazione CIMA), Andrea Sbarbaro (Presidente Cittadini Sostenibili) e Ugo Salvoni (Amministratore RICARICA).

Infine, a partire dalle ore 12:15, si terrà una tavola rotonda dedicata a “Cosa ne pensano le istituzioni”, con la partecipazione di Paolo Ripamonti (Assessore all’Energia della Regione Liguria), Pierangelo Olivieri (Presidente della Provincia di Savona), Marco Russo (Sindaco di Savona), Nicola Isetta (Sindaco di Quiliano), Fabio Gilardi(Sindaco di Vado Ligure) e Matteo Camiciottoli (Sindaco di Pontinvrea, in attesa di conferma).