"Una donna, tante vite" e "Rinascere", a Finale Ligure Delia Cacciapuoti tra autobiografia e mistero

Torna l’appuntamento con la rassegna letteraria "Un Libro... un Autore 2025/2026". Sabato 8 novembre, alle ore 18, la Libreria Cento Fiori di via Ghiglieri, a Finale Ligure Marina, ospiterà la scrittrice Delia Cacciapuoti. L'autrice presenterà due sue opere edite da Impressioni Grafiche: Una donna, tante vite e Rinascere. L'incontro sarà condotto da Paola Barbero.

La prima opera, "Una donna, tante vite", è descritta come decisamente autobiografica. Attraverso lo sviluppo psicologico, umano e sentimentale della protagonista, la tormentata Diana, palpitano in modo incessante, dissimulato e vulcanico, "il cuore e l’animo dell’autrice, Delia Cacciapuoti".

Nel libro emergono i risvolti turbolenti e a volte persino violenti, vissuti dalla protagonista con innocente fragilità testimoniale. La narrazione tocca le alterne vicende coniugali tra i genitori, la sospensione incerta e dubbiosa come vittima di false promesse nelle giovanili esperienze amorose, e le intense emozioni piovute improvvise in sublimi rivelazioni umane, come l'amicizia di Cosima e la presenza di qualche sincero bel giovane innamorato.

La seconda opera, "Rinascere", porta il lettore in una dimensione differente. La protagonista, Delia – che trascorre la quotidianità affiancata dalla sua gattina Milu – si risveglia un giorno priva di memoria. Ma sia lei che la sua adorabile bestiola non sono più quelle che erano nei loro corpi terreni.

Da questo risveglio prende il via un lungo viaggio attraverso un bosco per le due protagoniste, affiancate da tanti animali che si aggiungono sul loro cammino. Il mistero si infittisce quando, a un certo punto, avviene un incontro cruciale: quello con una donna enigmatica.

Nata a Milano nel 1940, Delia Cacciapuoti ha lavorato per 35 anni in fabbrica come incisore, frequentando nei primi anni anche una scuola serale di indirizzo commerciale. Raggiunta la pensione, nel 2000 si è trasferita a Rapallo (Genova), dove ha iniziato a scrivere poesie. L'autrice, che si è stabilita ad Acqui Terme nel 2013, ha origini piacentine da parte di madre e puteolane da parte di padre e fa frequenti incursioni al Sud, soggiornando spesso sull'isola di Procida.