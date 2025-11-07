A novembre, nel centro di Savona, in Piazza Sisto IV, tornano “I Lunedì della prevenzione”, le giornate dedicate all’educazione e alla promozione della salute, organizzate dal Gruppo WHP – Workplace Health Promotion del Dipartimento di Prevenzione di Asl 2.
Gli appuntamenti si terranno lunedì 10 e lunedì 17 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, con la presenza in piazza di professionisti del settore sanitario presso uno stand informativo a disposizione della cittadinanza.
Durante le mattinate sarà possibile ricevere indicazioni su sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela alimentare, abitudini salutari, corretta nutrizione, vaccinazioni, screening oncologici e benessere animale.
Le iniziative rappresentano un’occasione utile per ottenere consigli pratici, materiale divulgativo e confrontarsi direttamente con esperti, con l’obiettivo di favorire una comunità più consapevole e attenta alla salute collettiva.