Sanità | 07 novembre 2025, 12:28

Savona, in Piazza Sisto IV tornano "I Lunedì della prevenzione"

Si terranno il 10 e 17 novembre, dalle ore 9.30 alle 12.30

A novembre, nel centro di Savona, in Piazza Sisto IV, tornano “I Lunedì della prevenzione”, le giornate dedicate all’educazione e alla promozione della salute, organizzate dal Gruppo WHP – Workplace Health Promotion del Dipartimento di Prevenzione di Asl 2.

Gli appuntamenti si terranno lunedì 10 e lunedì 17 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, con la presenza in piazza di professionisti del settore sanitario presso uno stand informativo a disposizione della cittadinanza.

Durante le mattinate sarà possibile ricevere indicazioni su sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela alimentare, abitudini salutari, corretta nutrizione, vaccinazioni, screening oncologici e benessere animale.

Le iniziative rappresentano un’occasione utile per ottenere consigli pratici, materiale divulgativo e confrontarsi direttamente con esperti, con l’obiettivo di favorire una comunità più consapevole e attenta alla salute collettiva.

Redazione

