Cina, commercio estero cresce del 3,6% nei primi dieci mesi del 2025

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - Le importazioni ed esportazioni totali di beni della Cina, espresse in yuan, sono salite nei primi dieci mesi del 2025 a 37,31 trilioni di yuan (circa 5,27 trilioni di dollari statunitensi), con un incremento del 3,6% su base annua, secondo i dati ufficiali diffusi venerdì.Il tasso di crescita risulta inferiore rispetto al +4% registrato nei primi nove mesi dell'anno, ha riferito l'Amministrazione Generale delle Dogane.Nel solo mese di ottobre, le importazioni ed esportazioni di beni della Cina sono aumentate dello 0,1% su base annua, raggiungendo 3,7 trilioni di yuan. -foto Xinhua -(ITALPRESS).