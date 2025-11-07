 / 

| 07 novembre 2025, 15:49

Università, Garzoni (Lum): "Crescita costante, ospitiamo mille matricole"

Università, Garzoni (Lum): &quot;Crescita costante, ospitiamo mille matricole&quot;

(Adnkronos) - “Questa giornata assume un significato speciale perché la Lum compie 25 anni. E' un momento di maturità durante il quale si traccia un primo bilancio: abbiamo raggiunto quota quattromila studenti e quest’anno ospitiamo mille matricole”. E' quanto dichiarato da Antonello Garzoni, rettore dell’Università Lum, Giuseppe De Gennaro, durante la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2025/2026. 

"Stiamo crescendo tanto - ha proseguito Garzoni - abbiamo centoventi docenti di ruolo, quindici dei quali sono al top della ricerca mondiale. Pensiamo che sia molto importante rispondere alle esigenze del territorio: siamo l’unica università non statale ad avere i corsi di laurea di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria e Medicina. Questo significa lavorare attraverso sinergie: stiamo pensando di aggiungere un nuovo percorso in Ingegneria biomedica che rappresenta un vero e proprio punto di intersezione”.  

“Credo - ha concluso - che questo percorso che abbiamo lanciato possa rappresentare la base per il futuro”. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium