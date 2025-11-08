Calenda e il tatuaggio per l'Ucraina, la foto su X

(Adnkronos) - Carlo Calenda e il tatuaggio per l'Ucraina. Il senatore, leader di Azione, sul profilo X pubblica la foto del tatuaggio realizzato sul polso. La foto mostra il 'tridente', emblema di Stato dell'Ucraina. "E mo’ ce lo siamo tatuati per la vita", scrive Calenda, che al messaggio abbina l'hashtag 'slava ukraini', 'Gloria all'Ucraina', il motto sempre più diffuso dal 2022, da quando l'Ucraina combatte la guerra contro la Russia.

Il tridente - il tryzub - è diventato il simbolo del paese nel 1992. Sull'origine del simbolo e sul suo significato non esiste un'unica versione. In passato il tridente è stato anche associato all'immagine stilizzata di un falco o a quella di un'ancora a forma di croce.

Calenda, dall'inizio del conflitto, ha mantenuto una linea convintamente a sostegno di Kiev e si è più volte recato in Ucraina. Recentemente, il senatore è stato protagonista di un acceso confronto con l'economista Jeffrey Sachs in una puntata di Piazzapulita. Calenda ha contrastato le affermazioni di Sachs: "Lei fa propaganda putiniana", ha detto il senatore. Le clip dello scontro, con Sachs ammutolito, sono rimbalzate su X e hanno avuto un'eco vastissima. A Calenda sono arrivati elogi e ringraziamenti anche da figure istituzionali ucraine.