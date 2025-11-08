Il Como frena in casa, solo 0-0 con il Cagliari

COMO (ITALPRESS) - Il Como sbatte sul muro del Cagliari. I ragazzi di Cesc Fabregas, infatti, nella sfida del Sinigaglia valevole per l'undicesima giornata di Serie A, ottengono il loro terzo 0-0 nelle ultime quattro partite. Dopo un'iniziale fase di studio i padroni di casa provano ad alzare il ritmo e al 10' si rendono pericolosi con una bella imbucata di Nico Paz per Morata: lo spagnolo si presenta davanti a Caprile, ma non riesce a batterlo. La risposta della compagine rossoblù non si fa attendere e al 19' passa in vantaggio con un autogol di Valle sul cross di Palestra. Il Var, però, cancella la rete per un fallo a inizio azione commesso proprio dall'ex Atalanta sul terzino spagnolo. Al 22' prova ad accendersi Perrone, che mette un interessante traversone per Diao, il quale manca l'impatto con la sfera. Il Cagliari prova ad abbassare i ritmi, mentre la formazione biancoblù spinge alla ricerca del vantaggio: al 33' Addai tenta un potente destro dalla distanza, ma Caprile (convocato per la prima volta in Nazionale) non si fa sorprendere. Lo stesso portiere si supera anche al 37', salvando tutto su un'insidiosissima conclusione di Nico Paz. Quest'ultimo al 40' commette un errore che rischia di costare caro al Como, ma il contropiede degli ospiti non viene capitalizzato da Gaetano. Al termine dei 3' di recupero si va a riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa i padroni di casa riprendono esattamente da dove avevano lasciato, conducendo la partita e provando ad abbattere il muro difensivo eretto dagli avversari. Al 54' Morata si ritaglia una clamorosa chance, ma Caprile compie un altro intervento strepitoso da distanza ravvicinata. Quattro minuti più tardi Nico Paz ci prova da fuori, ma l'estremo difensore rossoblù si allunga e devia in corner. I due allenatori provano a spaccare la partita con una girandola di cambi e, tra i giocatori sostituiti, spicca anche Alvaro Morata: in questo caso è lo stesso spagnolo a chiedere di uscire dal campo dopo aver ricevuto un cartellino giallo. Nel finale il Como si riversa nella metà campo avversaria, ma i rossoblù stringono i denti e portano a casa un prezioso pareggio, che consente loro di rialzare la testa dopo due sconfitte consecutive. In seguito a questo risultato il Como si porta a 18 punti, il Cagliari a quota 10. Dopo la sosta i lariani saranno impegnati nella trasferta dell'Olimpico Grande Torino contro i granata, mentre i sardi ospiteranno il Genoa alla Unipol Domus.- Foto Image -(ITALPRESS).