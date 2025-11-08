La Fise svela il logo del Centenario, Di Paola “Compleanno da celebrare”

ROMA (ITALPRESS) - Un secolo di storia, valori, passione per il cavallo e per lo sport. La Federazione italiana Sport Equestri ha presentato, in ArenaFISE alla 127^ Fieracavalli di Verona, il logo che ha accompagnerà le celebrazioni del centenario della Fise (1926-2026). A svelare il logo dei cento anni è stato il presidente federale Marco Di Paola, con una rappresentanza di consiglieri federali e presidenti dei Comitati regionali. Un secolo di impegno, sacrificio e successi che hanno contribuito a costruire un'identità solida e riconosciuta in tutto il mondo. L'obiettivo della Federazione è quello di dare una forma visiva a tutto ciò che la Fise rappresenta: tradizione, eccellenza, ma anche sguardo proiettato verso il futuro. La presentazione del logo, che sarà utilizzato soltanto nel 2026 per il centenario, è solo la prima di diverse iniziative che la Federazione ha pensato per un 2026 ricco di progetti, che saranno presto svelati, per i festeggiamenti del primo secolo di vita. "La nostra - ha dichiarato il presidente Fise, Marco Di Paola - è una Federazione in piena crescita e in piena salute grazie a tutti gli appassionati, gli istruttori e i genitori che sostengono questa meravigliosa passione. Cento anni è un numero importante e abbiamo voluto realizzare qualcosa di altrettanto importante presentando il logo per celebrare al meglio questo compleanno".- foto ufficio stampa Fise -(ITALPRESS).