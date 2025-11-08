 / 

| 08 novembre 2025, 14:35

Schlein “Governo Meloni sarà ricordato per salassi a famiglie e imprese”

ROMA (ITALPRESS) - "Con Giorgia Meloni al governo la pressione fiscale è salita al 42,8%, il massimo degli ultimi dieci anni. Lo dicono i dati del governo, non del PD. Il governo Meloni ha aumentato le tasse per tutti. E come se non bastasse nella prossima manovra interviene sull'IRPEF e aiuta di nuovo i più ricchi anzichè il ceto medio che si è impoverito. Lo dice l'ISTAT, che l'85% delle risorse andranno alle famiglie più ricche. Con che faccia stamattina si sveglia e attacca le opposizioni? Il suo governo verrà ricordato come quello dei salassi per famiglie e imprese italiane e per gli aiuti ai più ricchi". Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

