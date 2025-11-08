 / 

| 08 novembre 2025, 20:02

Serie A, oggi Parma-Milan - Diretta

Serie A, oggi Parma-Milan - Diretta

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo. Oggi, sabato 8 novembre, i rossoneri affrontano il Parma in trasferta al Tardini, nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Allegri va a caccia dei tre punti per dare continuità al successo contro la Roma e non perdere di vista il Napoli capolista. Per i gialloblù, in palio punti importanti per allontanarsi dalle zone più calde della classifica.  

Nel prossimo turno di Serie A il Milan affronterà l'Inter nel derby della Madonnina, mentre il Parma vola a Verona per sfidare l'Hellas. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium