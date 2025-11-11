"Musica e Medicina: un duetto infinito" giovedì 13 novembre a Savona

"Musica e Medicina: un duetto infinito" giovedì 13 novembre alle 17,30 nella sala Stella Maris di piazza Pippo Rebagliati a Savona

Raffaele Galleano (primario di Chirurgia) e Pietro Dulbecco (Gastroenterologo) raccontano alcune importanti novità dell’ospedale San Paolo di Savona e si raccontano confrontandosi con la musica e la poesia che, da sempre, curano la nostra anima.

Un incontro presentato e curato da ASSFAD ( Associazione per la cura e lo studio del fegato e apparato digerente) in collaborazione con Associazione Musicale Rossini con il patrocinio della “Associazione amici della Cardiologia” e di "A Campanassa".

Sarà l'occasione di presentare importanti novità per la Gastroenterologia savonese, lanciare un nuovo progetto per l'ospedale e annunciare il ritorno delle Giornate Assfad al Teatro Chiabrera per la prossima primavera. Intervengono: i medici Raffaele Galleano e Pietro Dulbecco, il soprano Linda Campanella, il basso-baritono e moderatore Matteo Peirone, il pianista Loris Orlando e l’attore Jacopo Marchisio. E’ prevista la partecipazione straordinaria di Filippo Falchero (già primario di Chirurgia ad Albenga e pianista). Sarà presente anche il presidente del Comitato Scientifico di ASSFAD, il dottor Giorgio Menardo.