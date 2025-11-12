Meloni “Il Piano Mattei è una realtà operativa, Italia ponte tra Ue e Africa”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi il Piano Mattei non è più un'idea, ma è una realtà operativa che sta producendo risultati concreti. Voglio ricordare tre numeri su tutti: il coinvolgimento diretto di ormai 14 Nazioni africane, oltre un miliardo di risorse già impegnate dall'Italia per progetti nel Continente africano, la sinergia con il Global Gateway che vale più di 1,2 milioni. Una cooperazione che oggi si concentra su 4 grandi iniziative strategiche: la realizzazione del Corridoio infrastrutturale di Lobito, per collegare l'Africa occidentale a quella orientale, unendo Angola, Repubblica Democratica del Congo e Zambia; lo sviluppo delle filiere produttive del caffè in diverse Nazioni africane; l'estensione verso l'Africa orientale del cavo Blue Raman, la dorsale marittima che collegherà l'India alle economie europee, passando per il Medio Oriente e il Mediterraneo; l'AI Hub for Sustainable Development di Roma, che coinvolgerà centinaia di start-up africane per applicare l'intelligenza artificiale ai diversi settori del Piano". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio al Parlamento europeo sul Piano Mattei per l'Africa e Global Gateway."Stiamo portando avanti questo lavoro perchè siamo convinti che investire nel futuro dell'Africa significhi investire nel futuro dell'Europa stessa. Lo stiamo facendo attraverso un metodo che è diventato un punto di riferimento a livello europeo, come dimostra anche la presentazione di poche settimane fa a Bruxelles del Global Gateway Hub, la piattaforma permanente che coordinerà i progetti e gli investimenti europei nel Continente africano. L'Italia continuerà a essere un ponte tra Europa e Africa, mettendo a disposizione la competenza delle proprie imprese, la forza delle sue Istituzioni e la sua grande tradizione di dialogo. Perchè il futuro dell'Europa passa da un'Africa più stabile, più sicura e più prospera. E il futuro dell'Africa passa da un'Europa capace di ascoltare, investire e costruire insieme, con umiltà e rispetto dell'altro. Una sfida epocale nella quale, sono certa, il Parlamento europeo saprà svolgere un ruolo da protagonista", conclude Meloni.(ITALPRESS).-Fonte: Palazzo Chigi-