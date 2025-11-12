Piano Mattei, Meloni: "Strategia di respiro europeo, non solo italiano"

(Adnkronos) - "Il Piano Mattei non è solo un’iniziativa italiana ma è ormai una strategia di respiro europeo e internazionale, che guarda lontano e sta riscuotendo sempre maggiore condivisione". Così la presidente Giorgia Meloni in un passaggio del suo videomessaggio al Parlamento europeo sul Piano Mattei per l’Africa e Global Gateway.

Il Piano Mattei "non è più un’idea, ma è una realtà operativa che sta producendo risultati concreti. Voglio ricordare tre numeri su tutti: il coinvolgimento diretto di ormai 14 Nazioni africane, oltre un miliardo di euro di risorse già impegnate dall’Italia per progetti nel Continente africano, la sinergia con il Global Gateway che vale più di un miliardo e duecento milioni di euro".

L'Italia "continuerà a essere un ponte tra Europa e Africa, mettendo a disposizione la competenza delle proprie imprese, la forza delle sue istituzioni, la sua grande tradizione di dialogo", ha detto ancora Meloni aggiungendo che il Piano Mattei è "un tema che sta particolarmente a cuore alla sottoscritta e al governo italiano". E ricordando che coinvolge "14 nazioni africane" e può contare su "oltre un miliardo di euro di risorse già impegnate dall'Italia per progetti nel continente africano". C'è inoltre una rilevante "sinergia con il Global Gateway, che vale più di un miliardo e 200 milioni di euro".

Cooperazione che oggi, ricorda la presidente del Consiglio, si concentra su "quattro grandi iniziative strategiche", vale a dire "la realizzazione del corridoio infrastrutturale di Lobito, per collegare l'Africa Occidentale a quella Orientale, unendo Angola, Repubblica Democratica del Congo e Zambia", per migliorare il collegamento con i porti sull'Atlantico dei giacimenti minerari del Katanga e di Lusaka. Altro ambito di cooperazione, "lo sviluppo delle filiere produttive del caffè in diverse nazioni africane", nonché "l'estensione verso l'Africa Orientale del cavo Blue Raman, la dorsale marittima che collegherà l'India all'economia europee passando per il Medio Oriente".

Infine, "il Mediterranean Ia Hub for Sustainable Development di Roma, che coinvolgerà centinaia di startup africane, per applicare l'intelligenza artificiale ai diversi settori del piano. Stiamo portando avanti questo lavoro - aggiunge Meloni - perché siamo convinti che investire nel futuro dell'Africa significhi investire nel futuro dell'Europa stessa". Meloni ricorda poi "la presentazione di poche settimane fa a Bruxelles del Global Gateway Hub, la piattaforma permanente che coordinerà i progetti e gli investimenti europei nel continente africano. Lo spirito che guida la nostra azione - ribadisce infine - è quello che si ispira a Enrico Mattei, un grande italiano, un visionario che, con il suo patriottismo pragmatico, ha servito l'interesse nazionale, costruendo ponti e cooperazione con gli altri popoli".