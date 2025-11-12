Roma, assessore sardo cade da scale del Ministero delle Imprese: in frantumi parte vetrata di Sironi

(Adnkronos) - Brutta avventura oggi pomeriggio per l'assessore all'Industria della regione Sardegna Emanuele Cani, che mentre si trovava nel ministero delle Imprese e del Made in Italy è scivolato finendo per infrangere la parte inferiore destra della vetrata 'La carta del Lavoro', realizzata da Mario Sironi e ultimata nel 1932. A confermarlo all'Adnkronos lo stesso Cani: "Sono scivolato sulla scala, sono caduto e sono andato a finire contro una parte della vetrata, che è andata in frantumi a seguito dell'urto".

L'assessore si è detto addolorato per l'episodio: "Sto bene, ho solo qualche contusione ma nulla di grave. Sono molto dispiaciuto per il danno che c'è stato".