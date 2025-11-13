Musetti, big match con Alcaraz e... derby in tribuna. Spalletti e Sonego alle Atp Finals per l'azzurro

(Adnkronos) -

Luciano Spalletti è da sempre attirato dalla classe. E in una super serata come quella di oggi, giovedì 14 novembre, alle Atp Finals di Torino, l'allenatore della Juventus ha scelto di esserci. Per godersi qualche ora di grande tennis. Il menù prevede Sinner-Alcaraz, una sfida da film che vale le semifinali del Torneo dei maestri. Il tecnico di Certaldo, toscano come Lorenzo, sarà uno degli ospiti d'onore alla Inalpi Arena. E sarà in buona compagnia, in un 'derby' a distanza sugli spalti.

Spalletti e Musetti, oltre alla rima che accompagna il cognome, hanno in comune oggi i colori bianconeri. Lorenzo è un grande tifoso della Juventus, si è visto dopo il successo da favola contro De Minaur, con messaggio sulle telecamere a corredo: quel "Fino alla fine" che identifica gran parte dei tifosi della Signora. Il tecnico bianconero non sarà il solo big in tribuna, visto che per il match contro Carlos Alcaraz è atteso anche Lorenzo Sonego, grande tifoso a suo volta del Torino. Prima di palesarsi all'Arena, nel pomeriggio l'azzurro ha deliziato - al Circolo della Stampa Sporting in via Agnelli - qualche centinaio di tifosi in allenamento, insieme a Matteo Berrettini. Insomma, i grandi nomi dello sport italiano sono di casa alle Atp Finals. (di Michele Antonelli, inviato a Torino)